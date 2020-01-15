Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, опублікувала фото з відпочинку

Красуня постала в білому пляжному вбранні з яскравим принтом, пише Рoliteka.net. Вітер розвіяв волосся дружини артиста, а також відкрив її спинку.

Помітний рівний загар на тілі дружини співака.

Стрункі ніжки і точена фігурка, а також пляж з блакитною водою - в цьому фото прекрасно все.

"Зупинися мить,Ти прекрасна♥️🦀☀️", - написала Ірина.

За сім годин пост дружини Монатіка зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.

"краса", "Іра ти королева краси❤️🌺🌹", "Така дуже гарна💜", "І нікуди не йди!!!👍🤗🤗🤗", "Неповторна😍", "О боже@irinamonatik ,ви така красива,❤️❤️❤️❤️😍", "Красуня ❤️", "Кохаю ❤️", "Така шоколадна 🥥🍫🍫🍫", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що зараз артист разом з родиною проводять час на курорті.

Пара часто ділиться знімками з відпочинку зі своїми підписниками в Instagram.

На одному з нових кадрів Ірина позує в короткому, вільному пляжному вбранні. Її голову і очі прикрив від сонця капелюшок.

Красуня продемонструвала стрункі ніжки і посміхнулася.

Нагадаємо, перед Новим роком Ірина зробила селфи в дзеркало. Дівчина позувала у піджаку, з-під якого виднілося оголене тіло. Образ дружина співака доповнила модним великим ланцюгом на шиї.

Красуня закинула хвилясте волосся набік і пильно подивилася в дзеркало. Макіяж Ірини - з акцентом на очі.

"Прекрасний 2019! Спасибі тобі за все 🙏🏽♥️❤️♥️♥️", - написала дружина артиста.

Раніше повідомлялося, що 33-річний український співак і танцюрист Дмитро Монатік зі своєю командою не по-дитячому розбурхав на зйомках новорічного "Кварталу".

Кадрами з виступу поділилася у своєму мікроблозі в Instagram дружина Монатіка, Ірина, а також знімки виклали на офіційній сторінці співака в соцмережі. Монатік постав в симпатичному образі: вузьких темних штанях, білому піджаку і чорному капелюсі. Не відстали від нього і учасники підтанцьовки: дівчата в сексапільних біло-червоних нарядах і хлопці в костюмах і масках "Зорро".

Нагадаємо, розкішна дружина Монатіка похвалилася формами в чорному вбранні: "Боже, яка ти..."

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