Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія приголомшила шанувальників відвертою розповіддю про знайомства з хлопцями

Дівчина не тільки розповіла про сумний досвід знайомства з хлопцями, але і показала, як виглядає в купальнику, якщо не втягує живіт. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram дівчини.

«Очікування – реальність. Не вірте «ідеального образу» дівчат з Instagram. Ще не зустріла ні одну таку на пляжах. А може вони всі збираються на окремому пляжі, про який ми не знаємо? Стало страшно знайомитися в інтернеті, тому що сподіваєшся на зустріч з дівчиною 175 та вагою 45 кг, у якої все ідеально, навіть лінія брів. А приходить така, як на другій фотці, ще й алкоголица, як люблять написати наші ЗМІ», – сміється Наталя.

Так, дочка Потапа і його екс-дружини Ірини Горової, опублікувала фото з відпочинку в Канкуні, Мексика в купальнику. На одному фото вона позує стоячи, втягнувши живіт перед дзеркалом. На іншому ж сидить на лежаку біля басейну і п'є апероль. На другому фото дівчина не очікувала, що її фотографують, і не втягнула живіт зазвичай.

«Любіть себе і показуйте себе справжню! Нарешті світ приходить в себе і повертається в моду натуральність, а не губи, груди, шуби, кицьки. P. S. З хлопцями теж не завжди прикольно знайомиться в Instagram, але про це не зараз», – наголосила Наталія Горова в мережі.

В коментарях багато відзначили сміливість дівчини і її відвертість з фоловерів, і сказали, що вона прекрасна на всіх фото без винятку.

«Ти завжди красуня❤️❤️❤️», «На 2х фотографіях однаково прекрасна 😍», «Яка ви смілива!!👍👍🔥🔥🔥», «Наташа, захоплююся тобою, спасибі тобі 😉», «за те що справжня😍🔥», «Обожнюю», «Ох, я б не наважилася так само з утеплюючими складочками фоткатись🙈😌», «Ти молодчинка!!! красуня-теска будь щаслива!!!😍😍», «Наталі, за цей пост ти герой))», «У вас гарна фігура💚», «Круто приподнесено) взяв би таку дружину)😂» То почуття, коли вважаю, що дівчина приваблива в амплуа, як на другому фото 😅❤️💞 Наташа, ти прекрасна!», «Наташа, ти дуже красива!❤️», – написали в соцмережі.

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