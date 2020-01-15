Дівчину Леонардо ДіКапріо Камілу Морроне не влаштовує її популярність за рахунок голлівудського актора.

22-річна модель Каміла Морроне зізналася, що у відносинах з обожнюваним мільйонами Леонардо ДіКапріо є мінуси. Про це вона розповіла в інтерв'ю.

Каміла зізналася, що після початку відносин з актором вона стала привертати до себе увагу всього світу, її почали обговорювати так, як до цього ніколи раніше не обговорювали. За словами юної моделі, чим більше ти знаходишся на публіці, тим більше негативу і засудження на тебе виливається.

«Це розчаровує, тому що ти стараєшся, намагаєшся добре працювати і бути хорошою людиною, а люди все одно говорять про тебе неприємні речі», - заявила дівчина.

Крім цього, модель не влаштовує, що вона відома за рахунок роману з 45-річним актором. Вона має намір домогтися визнання сама. Зараз вона займається своєю кар'єрою, бере участь у багатьох проектах і навіть знялася у фільмі.

«Ти повинен мати свою ідентифікацію незалежно від того, з ким ти у відносинах. Сумно, що все ось так. Але я розумію, чому мене асоціюють з ним», - наголосила зірка.

Морроне зазначає, що намагається не приймати критику й засудження близько до серця. Особливо враховуючи той факт, що основна критика стосується великої різниці у віці Каміли і Леонардо. Модель зізнається, що її напружують постійний осуд суспільства і замітки в ЗМІ з цього приводу.

«В Голлівуді, та й в світовій історії було так багато відносин, коли у людей була різниця у віці і побільше. Я думаю, що кожен може зустрічатися з тим, з ким йому хочеться», - наполягає артистка.

Нагадаємо, що ДіКапріо вляпався у міжнародний скандал, не стримався навіть президент.

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