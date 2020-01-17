Відома українська співачка Джамала разом з сім'єю, як і багато українських знаменитостей, вирушила в теплі краї, щоб трохи перевести дух після численних зйомок і записів пісень

Співачка опублікувала у своєму профілі Instagram фотографії з сонячного Шарм-Ель-Шейха (Єгипет), повідомляє Politeka.net.

У пості, до якого доклала яскраві фото в сукні, зірка розповіла, що вже давно мріяла про відпочинок десь у теплих країнах, але все ніяк не складалися обставини.

Знаменитість все ніяк не могла полетіти у відпустку по ряду причин, і вже навіть зневірилася. Але все ж зоряного сімейства разом з малюком Еміром вдалося вирвати і для себе декілька днів під пекучим сонцем.

«Коли у відчаї втекти в тепло (тільки не кажіть, що у Києві тепло 😂) металася в пошуку місця для відпочинку, траплялися якісь непередбачені обставини. Де-то зливи, де різко похолодало, а то і зовсім виверження вулкана 😭 Я все це сприймала як знак згори і з сумом подумала: «Сиди вдома!». Але ні! На допомогу приходять друзі і друзі друзів», – сказала вона в мережі.

Співачка на фото позує в зеленій сукні з принтом і посміхається на фоні пальм. Також Джамала зібрала волосся у високий пучок на голові.

«І ось ми вже на морі! Немає повісті чудеснее на світі, ніж у січні нам опинитися в літі! Дякую! Всіх люблю! Відпочину і буду любити трішки більше😂 Всіх», – пожартувала Джамала.

У коментарях користувачі мережі побажали їй відмінного відпочинку та гідно оцінили цибулю зірки на відпочинку.

«Гарного відпочинку !!! Як Емір переніс переліт?», «Чудового відпочинку», «Чудового відпочинку!!! 🙌 Море води, сонця, задоволення і вражень!!!», «Ти молодець! Так тримати. Стала дуже цікавою», «Пісні клас», «Клас, поїздки з дітьми завжди особливі.», «Любимо», «Клаааас😍 фото 👍👍👍 а можна дізнатися що за сукню, будь ласка...?», «Прекрасний образ», «Не дуже», «Гарного відпочинку», «клас», «красиво», «Гарного відпочинку вам❤️ насолоджуйтеся теплом, тут холодно! Любимо!», – написали в мережі фолловери Джамали.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

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