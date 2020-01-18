За 100 років мода на красу змінювалася, кожні десять років можна помітити зміну ідеалів

Так, у 1910-ті жінки носили корсети і перуки. В ті часи була мода на фігуру у вигляді пісочного годинника. Косметикою користувалися рідко, адже через перуки жінки потіли і макіяж тек.

Після того, як медики повідомили про великі проблеми зі здоров'ям, корсети стали відходити в минуле, пише sm-news.

У 1920-ті модниці коротко стриглися і робили яскравий макіяж: сині та зелені тіні з чорною пыдводкою, червона помада і яскраві рум'яна - це все вважалося дуже красивим.

У 1930-ті роки стала популярною актриса Марлен Дітріх. Всі модниці брали з неї приклад. Тонкі брови і скромний макіяж з непомітними тінями, локони - відмінні риси тих років.

У 1940-ті роки йшла війна, що призвело до зменшення косметичних засобів. Тоді прийшла мода на природність: ніжний рум'янець, пишні вії та бліді губи.

У 1950-ті стала популярною Мерилін Монро. Актриса ввела в моду блондинисті кучері і пухкі блискучі губи, а також пишні вії, тонку стрілку і навіть родимку.

У 60-і роки прийшов тренд на "котячу" техніку макіяжу після фільму «Клеопатра». А також стало модно бути худою після появи Твіггі.

У 70-ті роки жінки воліють займатися спортом, а не наносити макіяж. У той час було дуже популярна аеробіка.

У 1980-ті жінок підкорили Мадонна і принцеса Діана: перша - своєю епатажністю, а друга - вишуканістю.

1990-ті - це світанок моделей з параметрами «90-60-90». Саме манекенниці були эталоном.

2000-ні- спортивні фігури зірок. У співачок, в основному, рельєф на животі. З косметики залишаються туш і блиск для губ.

2010 рік - рік Анджеліни Джолі. Жінки стали заздрити пишним губам, чітким вилицям і стрункості знаменитості. Модниці стали будь-яким способом добиватися схожості із зіркою

У 2020 році, швидше за все, модні б'юті-індустрія і тренди Кореї, Японії та Китаю. Можливо, краса східних жінок іде на зміну європейській.

І найближче десятиліття пройде під їх керівництвом, адже вже зараз жінки всього світу потрапили під її вплив.

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