Колись учасниця «Голос країни-2013», підопічна Святослава Вакарчука, сольна українська співачка Крістіна Соловій сьогодні відзначає свій день народження

Артистці 17 січня виповнилося 27 років. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Христина зараз відпочиває в Таїланді і опублікувала у своєму мікро-блозі яскравий кадр з відпочинку. На знімку мініатюрна красуня красується у червоній литому купальнику біля басейну, при цьому на задньому плані видніється "велика вода". Від задоволення або палючого сонця артистка закрила очі і продемонструвала свою чудову спортивну форму.

Підписники активно вітають зірку екранів з датою, пишуть в коментарях, що вона просто прекрасна і бажають всього найкращого з приводу, а також відзначають, що Христина - дійсно талановита вокалістка.

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Раніше повідомлялося про те, що зірка серіалу «Папік» Дар'я Петрожицька виконала кавер на пісню підопічної Святослава Вакарчука Христини Соловій.

Актриса опублікувала відповідне відео на своєму YouTube-каналі ще до зйомок у популярному серіалі – в 2017 році (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На відео Петрожицька виконує популярну пісню «Хто, як не ти», а її колега Владислав Онищенко, який став переможцем шоу Х-Фактор-2019, грає на гітарі і підспівує їй.

Актриса явно може похвалитися непоганим вокалом, а її прихильники навіть припустили, що їй самій варто взяти участь у Х-Факторі.

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