Колись учасниця «Голос країни-2013», підопічна Святослава Вакарчука, сольна українська співачка Крістіна Соловій сьогодні відзначає свій день народження
Артистці 17 січня виповнилося 27 років. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.
Христина зараз відпочиває в Таїланді і опублікувала у своєму мікро-блозі яскравий кадр з відпочинку. На знімку мініатюрна красуня красується у червоній литому купальнику біля басейну, при цьому на задньому плані видніється "велика вода". Від задоволення або палючого сонця артистка закрила очі і продемонструвала свою чудову спортивну форму.
Підписники активно вітають зірку екранів з датою, пишуть в коментарях, що вона просто прекрасна і бажають всього найкращого з приводу, а також відзначають, що Христина - дійсно талановита вокалістка.
Головне за ніч: рішення по Донбасу, жорстка вимога до Зеленському і відставка в Кабміні
Кардашьян, Белуччі та інші зірки, які оголилися під час вагітності: топ сміливих фото
Арестович розніс Гончарука і розкрив, хто може зайняти посаду прем'єра: «Це буде катастрофою»
Колишній чоловік Собчак злив у мережу непристойне листування з нянею їхнього сина: «Всю ніч с...»
Раніше повідомлялося про те, що зірка серіалу «Папік» Дар'я Петрожицька виконала кавер на пісню підопічної Святослава Вакарчука Христини Соловій.
Актриса опублікувала відповідне відео на своєму YouTube-каналі ще до зйомок у популярному серіалі – в 2017 році (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).
На відео Петрожицька виконує популярну пісню «Хто, як не ти», а її колега Владислав Онищенко, який став переможцем шоу Х-Фактор-2019, грає на гітарі і підспівує їй.
Актриса явно може похвалитися непоганим вокалом, а її прихильники навіть припустили, що їй самій варто взяти участь у Х-Факторі.
Нагадаємо, що Оля Цибульська розповіла про страшну зраду у своєму житті: «Я була не готова».
Як повідомляла Politeka, «Секс був»: українська зірка зробила зізнання про DZIDZIO.
Нагадаємо також, що українська співачка показала, як виглядала в дитинстві: "мимиметр зашкалює"