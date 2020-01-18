Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина поділилася новими кадрами, де показала своє молоде тіло у всій красі

На фото Катерина сидить на підлозі. Боярська одну ногу підняла, а другу поклала під неї. В цей раз онука актора позувала в кросівках, штанях і топі з замочком. На першому знімку Катерина дивиться в камеру, а на другому трохи повернула голову і опустила очі в підлогу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Боярська підписала фотографії тільки одним сердечком. За годину кадри набрали майже чверть тисячі лайків.

Фанати також написали кілька коментарів:

"Милий, добрий, ніжний ангел", "Яка ж ти шикарна", "Такий Янголятко...і зовні і в добрейшем сердечку, все ясно і мило цього чоловічка", "А можна і бути з темним волоссям", "Це чудово!", "Дуже личить білий колір", "Пощастить кому-то".

Раніше ми повідомляли, що онука Боярського вивалила свою гордість шостого розміру на камеру.

Юна і вже відома Катерина покрасувалася з домашнім вихованцем. 20-річна білявка Боярська вирішила показати шанувальникам, який у неї гарний кіт.

Катерина позувала в майці з глибоким вирізом, тримаючи при цьому в руках симпатичного котика або кішечку. Дівчина посміхалася і поставила поруч зі знімком у своїх сториз значок-эмоджи мордочку в серцях. Так ненароком пишногруда 20-річна красуня продемонструвала свої жіночні форми на камеру.

Повідомлялося, що очманіла онука Боярського ледве вмістила "кувунчики" в майці.

На знімку Катя позує в одній майці. Фото зроблено досить великим планом, адже можна легко оцінити пишні груди внучки Боярського.

"MTV - улюблений канал дитинства, обожнювала дивитися кліпи більше, ніж мультики", - написала Катерина.

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