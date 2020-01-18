Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Сама артистка славиться своєю працьовитістю – зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами, цей раз не став винятком.

Не так давно співачка представила цілий альбом в новому стилі, деякі пісні справили фурор. При цьому Світлана не забуває не тільки займатися просуванням нових композицій, але і брати участь у різних шоу, а також зніматися у фотосесіях для альбомів і ведення Instagram-профілю.

У розділі Сторі Инстаграме зірці з'явилася ціла серія стильних кадрів в декількох концертних образах. Світлана з'являлася в таких нарядах на численних концертах, які давала протягом минулого року.

Не забуває зірка проводити час зі своїми дівчинками - молодшою дочкою Тилльдой і старшою дівчинкою Євангеліною. Нещодавно артистка вирушила з ними у відпустку за кордон.

В кадрі артистка з'явилася в чорному бікіні і з розпущеним волоссям. Також на співачці надіті джинсові міні-шорти і простора біла сорочка. Завершила пляжний "лук" вона сонцезахисними окулярами, капелюшком і безліччю прикрас на шиї. Користувачі мережі відразу ж оцінили новий образ зірки.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

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