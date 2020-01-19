Надя Дорофєєва показала струнку фігуру в стильному купальнику

Артиска покрасувалася перед камерою в обіймах свого законного чоловіка. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram солістки "Время и Стекло".

Так на новому опублікованому кадрі Дорофєєва стоїть поруч з Володимиром Дантесом і майже поцілувала коханого прямо в губи. Волосся артистки розвіває вітер, Дантес - в світлому вбранні, Дорофєєва - в купальнику.

Варто відзначити, що крім купальника на Наді були ще й штани з сорочкою, але разом з тим - свій плаский живіт і частково груди - артистка таки продемонструвала зблизька. Купальник на Наді був актуального в цьому сезоні рівного крою, з-під штанів виднілася і нижня частина пляжного костюма:

«Поїхали наші … Ми залишилися удвох ) Навіть якось незвично, враховуючи що 4 роки ми завжди на відпочинку з друзями 😂 Підкажіть що робити наодинці?...))», - підписала співачка фото.

Підписники пишуть про те, що парі "пора робити дітей" і про те, що Надя просто неймовірна красуня.

Раніше артиска покрасувалася перед камерою у відвертих пляжних костюмах.

Так на новому опублікованому Надею відео вона позує, приміряючи на своє підтягнуте тіло різноманітні купальники - файл оформлено з допомогою популярного додатка. Таким чином, Дорофєєва блискавично змінює купальники і пританцьовує під відомий англомовний трек.

Крім того, що співачка показала свою явну худобу і стрункі ніжки, а також частково "блиснула" грудьми і все-таки вона ще й змусила своїх фанів сумніватися "чи не вагітна зірка?". Приводом для сумнівів послужив округлий животик співачки.

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