Актриса Студії "Квартал 95" блиснула стрункими ніжками у відвертому вбранні
Ефектна блондинка показала студійний знімок в коротенькій сукні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу» Катерини Нікітіної.
Так на новому опублікованому фото Катерина постала перед шанувальниками у вбранні з леопардовим принтом на брительках, темних туфлях на високому каблуці і з розпущеним волоссям.
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Зірка мережі підписала новий кадр так:
"Посміхайтеся, навіть коли хочеться плакати». Посмішка творить дива😇 Життя прекрасне 🙈 Як і кожен з Вас! ♥️ ".
Шанувальникам фото, де Нікітіна відкинула голову назад, а ноги підняла вверх, сидячи в кріслі і сміючись, дуже сподобалося. Вони обсипали Катерину компліментами:
"Вау, гаряче"
"Яка красуня"
"Весела, як завжди. Молодець!"
Раніше Нікітіна з "Жіночого кварталу" вирішила змінити звичні для неї спортивні та повсякденні молодіжні "прикиди" на коктейльну сукню.
Так на новому опублікованому фото Катерина постала перед шанувальниками у насиченого фіолетового кольору сукнія з відкритим плечем. Студійний знімок вдало підкреслив всі переваги фігури відомої українки.
Зірка мережі пише, що час приходить в форму після свят:
"Ну що ж, свята дійшли кінця, нарешті!😅 Пора повертатися в робочу атмосферу! Так як, дуже себе запустила, причому усвідомлено, знову зробила собі виклик!...".
Шанувальникам така Катерина дуже подобається - на її адресу посипалася маса компліментів за типом:
"Вау, красуня"
"Не впізнати тебе взагалі..."
"Обожнюю тебе"
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