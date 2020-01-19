Артистка продемонструвала на знімку свій легкий норов і струнку фігуру

Актриса Студії "Квартал 95" блиснула стрункими ніжками у відвертому вбранні

Ефектна блондинка показала студійний знімок в коротенькій сукні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу» Катерини Нікітіної.

Так на новому опублікованому фото Катерина постала перед шанувальниками у вбранні з леопардовим принтом на брительках, темних туфлях на високому каблуці і з розпущеним волоссям.

Зірка мережі підписала новий кадр так:

"Посміхайтеся, навіть коли хочеться плакати». Посмішка творить дива😇 Життя прекрасне 🙈 Як і кожен з Вас! ♥️ ".

Шанувальникам фото, де Нікітіна відкинула голову назад, а ноги підняла вверх, сидячи в кріслі і сміючись, дуже сподобалося. Вони обсипали Катерину компліментами:

"Вау, гаряче"

"Яка красуня"

"Весела, як завжди. Молодець!"

Раніше Нікітіна з "Жіночого кварталу" вирішила змінити звичні для неї спортивні та повсякденні молодіжні "прикиди" на коктейльну сукню.

Так на новому опублікованому фото Катерина постала перед шанувальниками у насиченого фіолетового кольору сукнія з відкритим плечем. Студійний знімок вдало підкреслив всі переваги фігури відомої українки.

Зірка мережі пише, що час приходить в форму після свят:

"Ну що ж, свята дійшли кінця, нарешті!😅 Пора повертатися в робочу атмосферу! Так як, дуже себе запустила, причому усвідомлено, знову зробила собі виклик!...".

Шанувальникам така Катерина дуже подобається - на її адресу посипалася маса компліментів за типом:

"Вау, красуня"

"Не впізнати тебе взагалі..."

"Обожнюю тебе"

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