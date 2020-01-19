Відома українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва вразила різкими змінами у зовнішності
Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.
Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.
Так, в цей раз в її профілі в соцмережі instagram з'явилося нове фото, де вона постала років на 40 старше.
Астаф'єва дозволила користувачам мережі задавати питання і відповідала на найцікавіші з них.
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Так, на жартівливе запитання: «Ти з 19 міні-стрінги носиш?», вона відповіла незвичайним фото, на якому состарила себе з допомогою фотошопу на десятки років.
«Всі вже, синку, іди лягай спати... Пізно про стрінгах!», – написала вона.
На опублікованому кадрі Даша Астфьева зображена в одному бюстгалтере, а її тіло вкрите глибокими зморшками.
Фото було опубліковано в розділі «історії», тому фолловери актриси і співачки не могли прокоментувати його.
Нагадаємо, що раніше Даша показала розкішний образ в незвичайному червоній сукні. Пікантний кадр в вінтажному стилі приємно здивував фанатів актриси, адже Астаф'єва позувала з дівчатами у витонченому образі. При цьому Астаф'єва повернулася так, що нічого зайвого не видно, а сукня, навіть без глибокого декольте, виглядає досить спокусливо.
«Ай да Даша😍 який же кайф», «2 фото супер!!! Шикарна💞💞💞», «Шикарно вийшло ❤️😍🔥», «Розкішна!!!🤩❤️❤️❤️», «Ти всіх дівчат обіймаєш не за талію а за поппу??!!😍🤪», – пишуть шанувальники під новим постом артистки.
Раніше Астаф'єва показала фото в сукні з глибоким декольте без білизни, ефектно наголошуючи соковиті форми. Поруч з нею можна помітити двох жінок. «Любові мої», - підкреслюється на іншому знімку.
Звернемо увагу, що шанувальники зірки залишилися безмовні – кадри Астаф'єва викинула в Сторіс.
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