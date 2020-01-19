Популярна українська виконавиця MARUV показала апетитні форми в елегантній позі на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, співачка сидить в одному купальнику біля басейну, а фотографує її чоловік – Олександр Корсун.
Звернемо увагу, що на іншому знімку MARUV позує вже в мокрому купальнику спиною, ефектно піднявши руки. Однак шанувальники зірки залишилися безмовні – кадри вона викинула у себе в Сторіс.
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Більш того, дівчина також показала відео, як вони з чоловіком намагаються виїхати з Балі, зіткнувшись при цьому з величезною чергою в аеропорту.
Як повідомлялося раніше, нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.
В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком.
До цього ми писали, що Анна вже неодноразово хвалилася стрункою фігурою у звабливому бікіні в Instagram. Схоже, артистка вирішила прийняти естафету від зіркових колег і продовжити пляжну тематику на своїй сторінці.
На цей раз засмагати і купатися співачка вирушила в Дубаї, де і влаштувала гарячу фотосесію на пляжі. Для зйомки зірка вибрала класичний цільний чорний купальник з пікантними вирізами під грудьми.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа