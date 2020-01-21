Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, зняла одяг і купальник, щоб позасмагати на сонці

На фото Олександра позує в море. Зарицька позбулася одягу і видно тільки капелюх, яка захищає її від сонця. При цьому співачка не забула прикрити п'яту точку смайликом, щоб не зробити фотографію занадто відвертою. На тлі можна побачити тільки воду і небо, а також наближення хвилю. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відчайдушні дії заради ідеальної засмаги", - підписала кадр Зарицька.

Фанати не змогли оцінити таке пікантне фото чи написати коментарі. Воно було опубліковано у сторіс, де така функція відсутня.

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Зарицька показала знімок паспортного формату. Крім обличчя практично нічого не можна побачити, але цього виявилося достатньо, щоб показати пристрасть. На знімку Олександра позує з розпущеним волоссям і видно було одну руку, яка лежить на шиї. При цьому великий палець співачка поклала на губи. Доповнила образ артистка макіяжем під очима.

"Історія групи Казка - не випадковість, не свобода примхливих зірок. Ми знайшли свій голос, своїх людей і про те, що нас хвилює, будемо співати, поки звучить музика", - написала солістка під фото.

Повідомлялося, що солістка групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася емоційними кадрами зі зйомки кліпу.

Кліп популярної української групи KAZKA на пісню «Палала» вийшов зовсім недавно і наробив багато шуму з-за своїм відвертих, трохи дивних, а часом навіть страшних сцен. Втім, колектив явно пишається цією роботою і продовжує публікувати нові фотографії того, що відбувалося на зйомках кліпу.

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