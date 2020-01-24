Олексія Івашова, сина Світлани Світличної, екстрено госпіталізували через серйозну хворобу

Івашову була потрібна термінова операція з видалення каменів із жовчного міхура. Його мати, радянська актриса Світлана Світлична заявила, що її дитину «губили замість того, щоб лікувати». Про це повідомляє СтарХит.

Про стан спадкоємця Світлана Опанасівна не змогла докладно розповісти, лише зазначила, що їй дуже важко.

Шанувальники Світличної почали молитися за здоров'я Льоші. Адже багато хто досі пам'ятає, як у 2006 році артистка поховала молодшого сина Олега і довго не могла впоратися із втратою. Її молодший син помер, коли йому було 34 роки, через зловживання алкоголем, яке викликало токсичне ураження печінки.

«Вдень Льоші стало погано, і дружина викликала швидку допомогу. Його доставили в 36-ї міську лікарню, діагноз — камені в жовчному міхурі. Необхідна операція, а лікарі замість неї вставляли якісь трубки. Свідомо чи ні, але вони допомагали синові піти з життя, мало не угробили його!», – поділилася вона з журналістами.

Також вона додала, що хотіла перевезти сина в іншу лікарню, а лікарі не хотіли його віддавати..

«Пізніше збагнула, напевно, вони зрозуміли, що я побачила, як лікують у цій 36-ї лікарні. Залишилася ними задоволена! Продовжувала наполягати, і сина госпіталізували в інститут хірургії Вишневського», – заявила вона.

Тепер же вона дякує лікарям за успішну операцію її синові. Більш того, вона поділилася новиною про поліпшення самопочуття Олексія. Він, у свою чергу, вже ходить по палаті і розмовляє.

24 січня його виписують з лікарні, після чого Івашову ще належить пройти повне обстеження.

Нагадаємо, що помер син відомої російської актриси Раїси Рязанової Данила Перов. Про це йдеться на сайті театру "Співдружність акторів Таганки". Акторові був 51 рік.

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