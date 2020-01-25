Сім'я герцогів Кембриджських може розпастися

Про це в коментарі журналістам розповіла таролог Наталія Копнева, передають Дні.

За її словами, родині Кейт Міддлтон і принца Вільяма загрожує розлад.

А ідилію в сім'ї герцогів Кембриджських можуть знищити обидва герцога.

"Карти показують, що Кейт буквально змушує себе жити за правилами: гасить в собі невдоволення і страждає від цього. Але ніщо людське їй не чуже. У березні, мабуть, щоб хоч якось розважитися, вона заведе інтрижку. Легкий флірт може перерости у відносини, і влітку пікантна історія швидше за все вилізе на поверхню в ЗМІ. В результаті здоровий глузд переможе, і Міддлтон повернеться в сім'ю, а точніше - відкладе роман на потім, тимчасово припинивши всіляке спілкування з іншим чоловіком. Цей роман допоможе їй перезавантажитися, так як жити під постійним контролем і обдумувати кожен свій крок зможе не кожна людина", - озвучила таролог свій фатальний прогноз.

Як стверджує Наталя Копнева, після подібного скандалу свій сюрприз готує і принц Вільям. Ворожка побачила, що герцог закрутить стосунки на стороні.

"І якщо Кейт хоч щось стримує, то принц пуститься в усі тяжкі. Більше того, є ймовірність, що його дама завагітніє. Але Кейт Міддлтон розумна жінка: вона багато знає і намагається все продумати заздалегідь. Вона випустить чоловіка з-під контролю тільки тому, що сама буде відчувати себе винуватою. У будь-якому випадку розлучення вона не дасть. А ще через рік Кейт Міддлтон знову стане матір'ю", - резюмувала таролог у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що старший син Вільяма і Кейт Міддлтон розкриє таємниці своїх родичів. Як виявилося, телевізійна мережа HBO створить мультфільм, головним героєм якого стане принц Джордж.

Мультфільм планують зробити комедійним. За задумом авторів, 6-річний Джордж буде грати роль гіда по Букінгемського палацу.

Наголошується, що на ідею створення мультфільму телевізійників надихнув Instagram американського письменника Гарі Джанетта. У своєму блозі він висміює події і новини з життя королівської сім'ї з точки зору маленького принца. На будь-яку новину він створює кумедний мем з Джорджем.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям вразили новим одкровенням, кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон вперше публічно розповіла про сокровенне: «Вільям більше не хоче…».

Також Politeka писала про те, що отримала у подарунок герцогиня.