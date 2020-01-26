Відома співачка Наташа Корольова вирішила здивувати новим образом, похвалившись на своїй сторінці черговим відео, але воно припало до смаку не всім підписникам знаменитості

Як повідомляє Politeka.net, Наташа Корольова є тією зіркою, яка активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться новими знімками та відео зі свого життя. Більшість фото знаменитості отримують безліч негативних відгуків від користувачів мережі.

Але це не зупиняє знаменитість і вона із завидною регулярністю виставляє нові публікації. Цього разу на її сторінці в Instagram з'явилося нове відео, яке отримало безліч критичних відгуків від користувачів мережі.

Так, Корольова опублікувала відео на якому вона і її чоловік Сергій Глушко (Тарзан прим.ред.) прийшли в гості до циркового продюсеру і заслуженого артиста Грузії Гії Эрадзе, щоб привітати його з Китайським Новим ріком. На відео Корольова дарує подарунки Эрадзе, бажає йому всього найкращого і показує будинок циркового продюсера.

Але користувачі мережі звернули свою пильну увагу на зовнішній вигляд співачки, запідозривши Корольову у використанні уколів краси та пластичних операціях. Багато з них також відзначили, що у артистки дуже неприродні губи.

"Що з губами???", "Жах один рот", "Так, втратила Наташа родзинку, такі губи красиві зіпсувала. Дивитися на них неможливо стало... Всі на одне обличчя в цьому шоу-бізнесі тепер! Ну хіба це красиво? ", "Навіщо, якщо свої гарні губки,їх закачувати додатково? Це вже занадто...", "Мама люба, що з губами? Бджола вкусила нижню губу, з ліва? Я в шоці. ...ватрушка".

Також раніше повідомлялося, що російську співачку Наташу Корольову розкритикували в мережі за спробу похвалитися піснями, які їй написав колишній чоловік.