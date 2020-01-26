Співачка Ані Лорак повернулася і захопила шанувальників новими фото в студії

Ані Лорак розповіла про майбутні концерти, а також показала нове фото, де вона позує в незвичайному вбранні. Про це пише Politeka.net.

«Сумувала за вашими посмішками і теплом нашого спілкування. ✨ З нетерпінням чекаю зустрічі з вами на #шоуthebest!», – сказала вона в мережі, показавши розклад майбутніх виступів в російських містах.

На фото вона позує, розмахуючи руками в легкому шифоновому вбранні отруйно-жовтого кольору. Волосся співачки охайно зачесане назад. Образ доповнюють масивні сережки під золото незвичайної форми. Красуня дивиться в далечінь, відкривши рота.

В коментарях Ані Лорак написали багато компліментів, а росіяни додали, що чекають її в гості у своїх містах.

«Рибінськ і Череповець звучить масштабно для Вас....», «Дуже чекаємо вас в Баку», «Чекаємо в Уфі», «яке класне фото!!!!!», «Незвичайна-Аня Фея», «Ані, дорога, Ульяновськ коли відвідайте?», «Кароліна, Ви-Богиня!!!», «Коли буде можливість дати концерт в Києві?❤️», «Скажіть будь ласка,коли я вас побачу в Нальчику?🌹», «ви дуже гарна», «пісня з Мішею Марвіном офігенна 😍🔥», «Ви завжди мотивуєте мене! Кароліна, спасибі Вам, за той світ, який Ви даруєте моєї душі! Ви саме та людина, з яким я відчуваю безмежну гармонію! Ви прекрасна, як квіточка, у Вас море ніжності, жіночності, чарівності і доброти! 🌹💗», «в який раз переконуюсь,що ви самий щирий артист!❤️ Ви таке сонце 💛 ☀️ Весь світ висвітлюєте своїми промінчиками любові і добра🙏 Неймовірно сумуємо за вас.. Україна завжди вас чекає і завжди рада вашому візиту 😻 Гарних вам концертів,дорога! Після чудового відпочинку в бій заряджати своєю енергією і дарувати свою любов і музику ❤️ Ми завжди з вами..😌», «Українці тебе обійшли, Ані, так шо вибач. ** дуй до свого Кіркорову і Баскову !!!!», – пишуть в мережі фолловери співачки.

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