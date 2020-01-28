В мережу потрапили фото українських зірок до того, як вони стали популярними

Українські селебріті не все життя мали ту чоловічою красою і ідеальної харизмою. В мережі опублікували фото знаменитостей до початку їх кар'єри. Мало хто впізнає в цих підлітків тих, кого ми кожен день можемо бачити на екрані телевізора. Про це пише Politeka.net (щоб подивитися відео по темі, доскролльте сторінку до кінця).

Український ведучий Юрій Горбунов не особливо змінився з часів своєї молодості. Артист помітно змужнів і став більш стильним. Крім того, раніше у Юри були кучеряве волосся, але з часом, кучеряві пасма кудись поділися.

Зараз же взяв в дружини одну з найкрасивіших телеведучих України Катерину Осадчу і щасливий з нею у шлюбі, не дивлячись на те, що зріст він значно нижче своєї обраниці.

Потап раніше виглядав як звичайний хлопець з миловидною зовнішністю. Він ще в шкільні роки він почав писати тексти пісень, придумувати мелодії і навіть записував власні композиції.

Сам він з цього приводу говорив: "У шоу-бізнесі я музикант-самоучка. Я приклад того, що коли ти працюєш з ранку до вечора, і у тебе є мрія і мета - ти гори звернеш. Мені ніхто не допомагав, музика, яку я робив, не була нікому потрібна, у мене не вірили, але мене з дитинства привчили бути першим у всьому, що б я не робив".

Також варто згадати, як раніше виглядає соліст групи «Час і Скло». У дитинстві він був дуже красивим дитиною, з часом перетворившись у справжнього красеня, який підкорює серця юних українок і фанаток групи.

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