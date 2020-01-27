Популярна модель Ірина Шейк відверто розповіла про свої переживання після розлучення з Бредлі Купером.

Особисту тему вона обговорила з кореспондентом журналу Vogue, на обкладинці якого з'явилася. Шейк зазначила, що життя без Купера – це новий грунт.

«Я думаю, що в будь-які гарні стосунки ти приносиш і найкраще, і найгірше — це просто природа людини. Дві прекрасні людини не обов'язково зможуть створити гарну пару. Я думаю, нам дуже пощастило пережити те, що було між нами», - зазначила дівчина.

За словами Шейк, багатьох чоловіків лякає її сильна натура і той факт, що вона чітко знає, чого хоче. Модель підкреслила, що всі, хто уходить з її життя, залишає його безповоротно, вона рве всі зв'язки з цими людьми. При цьому, на переконання Шейк, насправді вона добра і чуттєва людина.

«Я завжди відчувала, що народилася не в тому тілі. Я відчувала, що повинна бути хлопчиком... Не знаю чому. Може, тому що мій батько завжди хотів хлопчика» — розговорилася модель.

Нагадаємо, що 34-річна Ірина Шейк зустрічалася з Бредлі Купером з 2015 року. У 2017 році у пари народилася дочка Лея, а в 2019 році зірки розійшлися. Зазначимо, що чутки про їх розлучення з'явилися в пресі під час зйомок фільму «Зірка народилася», в якому Купер грав головну роль. ЗМІ стверджували, що причиною розставання пари стала Леді Гага, яка також грала в цьому фільмі. Втім, інсайдери заперечували цей зв'язок, заявляючи, що розлад у стосунках пари почався ще задовго до їх розриву.

До речі, сам Бредлі Купер, як до недавнього часу і Ірина, намагаються уникати обговорення свого особистого життя. Купер намагається переводити всі питання на робочі теми, а на публіці з'являється з матір'ю або дочкою.

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