У Мексиці виявили машину відомої російської і радянської актриси Наталії Андрійченко, про зникнення якої повідомлялося раніше

Як повідомив PR-директор актриси Ян Трунцев на її сторінці в Instagram, в Мексиці вдалося знайти машину Андрійченко, на якій її бачили прямо перед зникненням. Як з'ясувалося, машина опинилася в гаражі маєтку актриси. При цьому місцезнаходження самої Андрійченко залишається загадкою.

«Вдома нікого не виявилося, крім помічника по господарству. Він, прийшовши в 9 ранку на роботу після вихідних, не виявив Наталії Андрійченко. Всі її машини, в тому числі на якій вона приїхала додому в суботу, знаходяться в гаражі», - повідомив Трунцев.

Він також звернув увагу на те, що в останні дні актриси погано себе почувала через завантажений графік.

«В останні дні Наталя дійсно могла відчувати себе погано. Актриса напружено працювала віддалено з Мексики у зв'язку з підготовкою запуску одночасно трьох проектів», - зізнався менеджер зірки.

У той же час в російськомовних групах в соцмережах з'явилася інформація про те, що актриса знайшлася. Повідомляється, що вона нібито весь цей час просто спала в своєму особняку в Мексиці.

«Знайшли, вже вдома вона спала…перед новим проектом залучення уваги. Все з нею добре!», - йдеться в одному з повідомлень.

При цьому дані повідомлення нічим не підтверджені, а менеджер Андрійченко продовжує писати про її пошуки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Наталія Андрійченко яка перебуває в Мексиці вже більше доби не виходить на зв'язок з близькими. За словами близьких, 63-річна актриса вже більше доби не виходить на зв'язок, а перед цим скаржилася на погане самопочуття.

«Наталя не виходить на зв'язок вже більше доби. У суботу вона була в гостях у подруги Марет в Канкуні, поїхала в 3 години дня, сказавши про погане самопочуття і втоми, її хилило в сон... (в останні дні у неї йшла напружена підготовка до запуску одного проекту). Після того, як вона сіла в машину, більше не виходила на зв'язок... Їхати близько години за кермом», – написав у мережі PR-директор Наталії Андрейченко Ян Трунцев.

У артистки, яка стала відомою завдяки ролям у фільмах «Військово-польовий роман», «Мері Поппінс, до побачення», є свій будинок в Мексиці, де вона і проживає на постійній основі.

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