Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій. 

Пікантний і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

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Зазначимо, що Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників.

На сторінці зірки в Instagram Даша також любить показувати себе в природному вигляді без усяких прикрас. Не забуває співачка також показувати особисті кадри,зроблені на відпочинку або ж репостить фото, на яких вона позує з подругами. Але більше всього Даша любить жартувати в коментарях і радувати фанатів жартівливими моментами з життя. 

наприклад, сьогодні Астаф'єва похвалилася своїм умінням розмовляти з чайками. Веселий ролик співачки зібрав безліч коментарів у відповідь. 

Раніше Астаф'єва постала перед шанувальниками у незвичному образі. Дівчина позувала в сукні з глибоким декольте, яке складається з кульок чорного кольору. Образ вона доповнила прикрасами в тон, які складалися з таких же кульок, що і плаття.

Волосся Астаф'єва поклала в стилі художнього безладу і вибрала вечірній макіяж з акцентом на очах. Очі зірка підкреслила чорною підводкою і тушшю, а на губи завдала ніжно-рожеву помаду.

На жаль шанувальники не змогли залишити свої коментарі для Даші Астаф'євої, адже знімком зірка поділилася в своєму Instagram-Stories.

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