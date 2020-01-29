Практично увесь цвіт українського і не тільки шоу-бізу зібрався на одному фото

Тіна Кароль з Настею Каменських, а також іншими зірками естради позували на камеру в яскравих нарядах і в прекрасному настрої

Артисти зібралися на зйомках нового сезону шоу "Голос країни". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram популярного українського телеведучого Юрія Горбунова.

Так на новому кадрі українські селебретіс вирішили зробити атмосферне селфі, перебуваючи на зйомках проекту. На знімку видно зіркових суддів "Голосу" Потап і Настя Каменських, Дмитро Монатік, а також Тіна Кароль та Дан Балан, дружина Юрія Катя Осадча і сам Горбунов зрозуміло.

Артисти на фото позують з усмішками, зокрема Тіна Кароль була найусміхненішою з усіх. Також шанувальники проекту зазначили в коментарях, що нового сезону дуже чекають і впевнені, що він буде мега-цікавим. А також фоловерів Юрія потішив зовнішній вигляд всіх присутніх на фото артистів, зокрема, вони виділили Тіну в цікавій і дещо відвертій сукні і Дана Балана, з яким артистці шанувальники вже давно приписують "роман".

Нагадаємо також, у соцмережах обговорюють фото 35-річної української співачки Тіни Кароль, на якому вона поруч зі старшою вдвічі артисткою Софією Ротару.

Як передає Politeka.net, кадри з двома співачками, між якими різниця в декілька років, з'явилися на одній із фан-сторінок Кароль в Instagram. Так, на першому знімку, Тіна обіймає Софу, обидві вони дивляться, посміхаючись в об'єктив. Примітно, що Кароль без звичної для неї червоної помади.

Користувачі мережі порівняли артисток і зазначили, що вони не тільки схожі зовні, але і зі схожою долею.

"Красиві, успішні і зі схожою долею ❤️"

"Тіна ви дуже гарні, і вам пасує така губна помада, а не червона, вибачайте, але це моя особиста думка.😍"

На іншому кадрі Кароль вже в звичному образі. Користувачі не змогли не помітити кардинальну різницю в зовнішності співачки між більш ранньою фотографією і цією.

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