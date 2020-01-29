Телеведуча Лєра Кудрявцева не змогла не відреагувати на слова Михайла Боярського про пізнє материнство

Про це зірка заявила в ефірі шоу "Ти не повіриш", передає Politeka.net.

Як відомо, актор Михайло Боярський не підтримує тих жінок, які вирішуються на материнство в зрілому віці.

За його словами, «народжувати в старості — це не мрія, а придурь». І на ці слова гнівно відреагувала телеведуча Лера Кудрявцева, яка нещодавно втратила груди.

"Пішов Михайло Боярський на... зі своїми висловлюваннями, — лаконічно, але гнівно зауважила Кудрявцева, яка стала матір'ю вдруге в 47 років.

«Нехай говорить, що хоче. Не буду сперечатися з Боярським», — відносно спокійно відреагувала на слова актора інша телеведуча Евеліна Бледанс.

Що стосується самого Михайла Боярського, то йому добре і комфортно в статусі дідуся. Актор душі не чує в онуках, яких у нього четверо. Наймолодших — Андрія і Григорія народила дочка Ліза.

«Приїздиш пізно ввечері, а в сім ранку потрібно вставати, вести старшого внука Андрія в школу, мало залишається часу на сон. Дружина займається молодшим, вона в цей час теж встає, годує його. Потім мені потрібно привести Андрія зі школи, з'їздити на зйомки. Оскільки у Лізи зараз дуже інтенсивна робота в Москві, ми з Ларисою всіляко намагаємося допомогти їй у Петербурзі. Доводиться якось регулювати сімейне розклад, тому що воно важливіше, ніж графік зйомок і інше», раніше відверто зізнавався головний мушкетер.

Раніше ми розповідали про те, що Михайло Боярський перейшов всі межі і накинувся на особливих жінок.

Зокрема, російський актор грубо образив жінок, які наважуються завести дітей в немолодому віці.

"Щоб у старості народити дитину, це не мрія – це придурь. Мені це не потрібно. Маленька людина з працею донесе труну до могили. Треба розраховувати тільки на себе. Перспективи не бачу», — різко відрізав актор.

Актор також відповів на питання журналіста, як би він відреагував, якби його дружина запропонувала завести ще одну дитину. «Значить у неї не все в порядку з мізками», — коротко відповів він.

Нагадаємо, пишногруда онука Боярського ледве вмістила "двійнят" в облягаючий топ

А ще Politeka писала, що онука Боярського вивалила свою гордість шостого розміру на камеру

Також Politeka повідомляла, що фігуриста онука Боярського пішла у відрив, яскраві кадри