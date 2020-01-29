Народна артистка України Таїсія Повалій гастролює в Росії через те, що в рідній країні їй "не дають працювати"

Про це заявив продюсер і чоловік співачки Ігор Ліхута.

"Чому мільйони громадян виїжджають працювати за кордон? Тому що вдома для них не знаходиться роботи. Нам теж доводиться виїжджати за кордон, тому що нам, на прикладі Палацу "Україна", не дають працювати в рідній країні", заявив Ліхута

Крім того, чоловік Повалій зазначив, що багато хто думає, що співачка проживає в Москві і її звідти доведеться запрошувати, щоб вона дала концерт. Але насправді вони з дружиною весь цей час живуть у Київській області.

Крім того, ми писали, що Таїсію Повалій вже 5 років називають «подругою Путіна» і «зрадницею» України

В цей же час вона каже, що шалено любить свою рідну країну і ніколи нікуди не переїжджала.

Таїсія Повалій, яка зараз практично постійно живе і працює в Росії, зізнається, що за останні п'ять років натерпілася від українських журналістів, нібито ті вселили українцям, що вона ворог. За словами співачки її в буквальному сенсі труїли, причому робили це люди, з якими вона особисто знайома.

«Мені прикро. Що я такого поганого зробила? Когось вбила і щось вкрала? Я нікого не ображала, ніколи не переходила на особистості, не займалася чорним піаром! Чому я? Чому на мене в один момент випав весь бруд?» – дивується знаменитість.

Вокалістка розповіла, що відчуває страх кожен раз повертаючись в Україну.

«Мене вислали з країни. Я боролася за своє життя. Я могла зійти з розуму — все для цього робили. Змішали політику та мистецтво, а це різні речі. Так і жила – в страху і жаху. Ридала. Я і вчора ридала, і зараз буду ридати», – каже артистка.

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла через власну помилку.

Як писала Politeka, скандально відома українська співачка-запроданка Таїсія Повалій відзначилася новою безглуздою витівкою в Росії.

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