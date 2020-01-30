Королева Єлизвета ІІ прийняла важливе рішення, яке стосується принца Гаррі та його дружини Меган Маркл

Як виявилося, королева планує позбавити пару посади послів молоді країн Співдружності. Послом Гаррі призначили незадовго до його весілля. Пізніше ці обов'язки розділила з ним Меган Маркл.

Пара зобов'язалася налагоджувати стосунки між молодими людьми і лідерами Співдружності, і залучати їх до вирішення соціальних, економічних та екологічних питань, пише screenrant.

Меган і Гаррі були приголомшені рішенням королеви, адже ця робота була їх улюбленою.

Відомо, що в число країн Співдружності входять 53 держави. Канада, куди переїхали колишні представники королівської сім'ї, також входить в число зазначених країн.

Нагадаємо, за словами експерта королівської сім'ї Роберта Лейсі, в Букінгемському палаці вже знайшли заміну герцогам Сасекським.

Принца Гаррі і Меган Маркл на офіційних заходах замінить інша пара - дочки скандального принца Ендрю.

Внучки королеви Єлизавети повинні прийняти таку пропозицію від Букінгемського палацу.

Раніше ми писали, що якщо Меган Маркл і принц Гаррі зіткнуться з серйозними проблемами в Канаді, то принц Чарльз і принц Вільям готові простягнути руку допомоги, не вимагаючи виконання королівських обов'язків.

Зараз у палаці будують плани на випадок непередбачених обставин, якщо Сасекські раптом одумаються і попросять повернутися назад.

Нагадаємо також, що ще до весілля 19 травня 2018, Єлизавета запропонувала Гаррі і його майбутній дружині, не брати на себе королівські обов'язки, щоб Меган не відмовлялася від акторської кар'єри. Таким чином королева хотіла, щоб майбутня герцогиня м'яко увійшла в життя палацу і освоїла королівський протокол.

Тільки Меган Маркл була рада піти від акторської кар'єри і стати працюючим членом королівської родини.

Раніше ми писали, що Меган піде на інтерв'ю до відомої американської телеведучої Елен Дедженерес.

Одкровень Меган і Гаррі чекає маса британців, особливо після заяви про складання з себе повноважень.

За словами одного з джерел Daily Mail, інтерв'ю обов'язково відбудеться.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.