Відома українська співачка MARUV показала новий образ в чорній сукні з рваною сіточки

цього разу співачка позувала вночі на тлі живої стіни. Співачка вибрала для фото плаття з сіточки, яке до того ж ще було і порвано. Під ним можна легко розглянути чорне білизна артистки. За зелені навколо MARUV можна припустити,. що дівчина робила фотосесію не в Україні, а на відпочинку, куди вона відправилася не так давно зі своїм чоловіком. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 18 тисяч лайків, а також залишили безліч хвалебним коментарів, не соромлячись у виразах своїх емоцій. Деякі навіть вважають, що співачка тут "Богиня" і "Клеопатра".

Раніше ми повідомляли, що 27-річна українська співачка Анна Корсун, яку всі знають як MARUV, вирішила поставити запам'ятовується крапку в своєму відпочинку, на тропічному курорті.

красуня поділилася жарким кадром в "сториз" в Instagram, на якому постала в купальнику жовтого відтінку з "леопардовими плямами". Голубоволосая дівчина позувала поруч зі стіною джунглів, вона повернулася спиною до об'єктиву і вигнулась у спокусливій позі.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анна MARUV Корсун поділилася кадрами із відпочинку.

На першому фото Ганна позує поруч зі своїм чоловіком Олександром, директором MARUV. Вона позує в закритому купальнику на мотузочках і капелюсі. Корсун тільки обв'язав шию білою футболкою, швидше за все, іншого одягу не видно.

На другому фото Ганна вже показує себе в басейні, де вона сидить на краю. На третьому кадрі MARUV показує, як занурюється у воду і при цьому виставила п'яту точку крупним планом. Завдяки знімку можна оцінити форми дівчата.

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