Сестра Меган Маркл публічно розповіла про минуле дружини принца Гаррі, і зокрема про те, як їй вдалося стати актрисою

У програмі NewstalkZB Саманта, сестра колишньої актриси, звинуватила її в наплювацьке відношення до батька. Жінка заявила, що якби не Томас Маркл, то замість кар'єри в кіно Меган була б офіціанткою. Їх батько раніше працював освітлювачем в Голлівуді і придбав корисні зв'язки. Жінка впевнена, що якщо б не знайомі батька, ще не відомо, як склалася б доля Меган.

"Боже, без нього вона в кращому випадку була б офіціанткою. Він дав їй усе, а натомість отримав огидне поводження", – заявила Саманта.

Зазначимо, раніше батько Меган Маркл Томас розпочав відкриту шантажувати дочка.

Чоловік стверджує, що робить це для того, щоб Меган особисто поговорила з ним. Він знову пожвавився після 8 січня, коли Меган Маркл і принц Гаррі відреклися від своїх королівських обов'язків, тим самим знову опинившись в центрі уваги ЗМІ. І в той час, як британська королівська сім'я коментує ситуацію досить стримано, батько Меган щосили пропонує розкрити всю «правду» про доньки, не гребуючи відразу запитувати у журналістів свій гонорар.

зокрема, чоловік з'явився в програмі Good Morning Britain і зізнався, що планує шантажувати дочка. План Томаса полягає в тому, щоб зливати інформацію про неї ЗМІ до тих пір, поки та особисто не зв'яжеться з ним.

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