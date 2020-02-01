Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка разом з принцом Гаррі відмовилися від своїх титулів і переїхали в Канаду, буде працювати ведучою

Про це повідомляє Page Six.

Так, Маркл буде працювати ведучою реаліті-шоу на Netflix. За інформацією журналістів, жінка буде брати участь в канадському шоу «I Do, Redo».

Герцогиня буде допомагати своїй подрузі Джесіці Малрони планувати другу весільну церемонію для пар, у яких перша була невдалою через трагедію.

«Ми хочемо суттєво змінити життя наших пар, чиї перші весілля не відбулося так, як було заплановано з-за трагічних обставин», - зазначила ведуча.

Як повідомлялося раніше, сестра Меган Маркл публічно розповіла про минуле дружини принца Гаррі, і зокрема про те, як їй вдалося стати актрисою

Сестра колишньої актриси, звинуватила її в наплювацьке відношення до батька. Жінка заявила, що якби не Томас Маркл, то замість кар'єри в кіно Меган була б офіціанткою. Їх батько раніше працював освітлювачем в Голлівуді і придбав корисні зв'язки. Жінка впевнена, що якщо б не знайомі батька, ще не відомо, як склалася б доля Меган.

"Боже, без нього вона в кращому випадку була б офіціанткою. Він дав їй усе, а натомість отримав огидне поводження", – заявила Саманта.

Нагадаємо, Меган Маркл жорстко підставив батько: оголене фото герцогині справило фурор в мережі.

Як повідомляла Politeka, повернення Маркл і Гаррі в Лондон, у Єлизавети II розставили всі крапки.

Також Politeka писала, що спливла страшна правда про Меган Маркл і принца Гаррі: "Єлизавета II запропонувала...".