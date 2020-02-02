Популярна співачка і колишня учасниця групи ВІА-Гра Тетяна Котова показала дуже спокусливий знімок

Як повідомляє Politeka, 34-річна знаменитість є активним користувачем мережі Instagram, де частенько тішить шанувальників новими знімками, зробленими під час фотосесій, так і в повсякденному житті.

На цей раз блондинка розмістила дуже спокусливе фото.

На ньому вона позує крупним планом з трояндою в руці і виставив напоказ своє декольте.

«Сьогодні я в сторіс відповідаю на ВСІ цікаві питаннячка 🙌🏻 🤍 На всі самі довгоочікувані ☺😉», - заинтриговывала фанатів дівчина.

Як повідомлялося раніше, Котова підкорила мережа накачаним тілом на тлі блакитного океану.

Артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком, на якому постала в синьому купальнику на краю басейну. Співачка вигнулась у спокусливій позі, витягнувши ніжку вперед і погравши однією рукою з волоссям, в іншій руці вона тримає келих з напоєм. Рельєфні м'язи, плоский животик і пристрасний вид Котової нікого не залишать байдужим.

На жаль, за словами артистки, її новорічну відпустку на Мальдівах завершується, але на пам'ять вона залишила багато подібних чудових знімків.

"Дуже шкода їхати звідси 😿😻 Якщо рай на землі існує, то він тут, і підтвердження тому – всі мої сторіс в ці дні 💙 Спасибі, що дивіться, я бажаю всім опинитися тут і отримати незвичайні емоції від краси і гармонії 🌊 ☀ Адже все, заради чого ми живемо – це набір емоцій і почуттів один до одного і до цього світу 🧡🧡🧡 #heritanceaarah #heritancehotelsandresorts", - написала в соцмережі Тетяна.

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