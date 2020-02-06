Дочка відомого уркаїнського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова поділилася своїми думками про засудження людей і показала раптовий образ

На фото Наташка позує в ліжку, видно, що Горова тільки прокинулася або хоче спати. Одягу на знімку не видно, тільки білизну, яким дочка Потапа прикрила груди. Зате добре видно татуювання на руках, а також рожеві волосся, які Наташка вирішила пофарбувати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ми завжди поспішаємо засуджувати людей, не знаючи справжньої причини їх дій.

Ми любимо насміхатися над людиною , яка розмовляє сам з собою по вулиці, хоча не помічаємо, як робимо теж саме - розмірковуючи про щось, наприклад", - написала Горова під фото.

Перша під знімком написала українська співачка Надя Дорофєєва. Вона зазначила, що Наташке дуже йде.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків, а також почали активно обговорювати знімок:

"Несподівано, але красиво", "Який кошеня", "Розумниця, дуже правильно ссказала", "Наташка, тобі дуже йде", "Добре написала,А вам йде", "Краса, тобі йде", "Красуня, все вірно сказано, розумниця, як і мама", "Золоті слова", "Рожевий заєць".

Повідомлялося, що донька відомого українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула ідеальними формами в облягаючому одязі.

«Поки всі страждають одним челленджом, я вчуся Твк Струму», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Горова позує в облягаючому майці без білизни, демонструючи на камеру соковиті форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Краща», «супер», «кращий ТикТокер», «вау, які форми», - пишуть вони.

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