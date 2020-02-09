Зірка "Кварталу 95", співачка Марта Адамчук позувала в локації журналу Vogue в Києві

Артистка з'явилася в чорному обтягуючому платті з відкритою спиною, пише Politeka.net.

Наряд виділив всі достоїнства фігури зірки. Зокрема, сукня підкреслила пружну п'яту точку Марти.

Судячи по крою вбрання, українська знаменитість була під ним без ліфчика. Дівчина продемонструвала голу частину тіла, трохи обернувшись до фотографа. Її розкішний образ завершили масивні блискучі сережки, які торкалися плечей.

Адамчук широко посміхалася. На ній була червона помада, це єдине, що виділялося в макіяжі, взагалі: "Справжня краса".

Зазначимо, довгий шлейф сукні тягнувся по червоній доріжці.

Позаду виднілася локація з назвою журналу.

"Святкую сьогоднішню прем'єру і ваші відгуки", - підписала знімок Марта.

За вісім годин пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів, які залишили у вигляді смайликів.

Нагадаємо, Марта Адамчук похвалилася своєю посмішкою і фігурою в закритому вбранні.

На чорно-білих знімках зірка сцени постала перед шанувальниками у водолазці і піджаку з актуальним у цьому сезоні орнаментом - мікро-кліткою. В руках голосиста красуня-артистка тримала маленьку квіточку і широко посміхалася на камеру.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук з'явилася в сукні з великим вирізом на спині.

Дівчина спустила з плечей щось схоже на халат. Хвилясте волосся зірки зібрано у хвіст. Адамчук посміхається і справляє враження щасливої жінки.

Попереду артистки видні будівлі і безліч рослин. По всій видимості Марта позує на висоті, звідки відкривається гарний вид.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук постала в красивій, трохи обтягуючій, сукні з глибоким декольте.

Образ завершував акуратний тоненький ланцюжок з кулоном і сережки. Макіяж був зроблений з акцентом на яскраві губи. Марта дивилась у камеру і широко посміхалася.

Дівчина позувала біля новорічної ялинки поруч з м'якою іграшкою.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук постала з яскравим макіяжем та прикрасами. При цьому артистка позувала в тонкому платті чорного кольору, засвітивши голу спину.

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