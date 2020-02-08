Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Цього разу зірка показала себе в яскравому вигляді, засвітившись вдома перед камерою. Як видно на ролику, Даша лежить на дивані і дивиться по телевізору своє ж виступ. Так, на Даші біле домашнє плаття, волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

"Хлопці, ну що вам сказати... З хорошим телевізором, як з чоловіком – завжди приємно, коли не тільки красень, а ще вірний друг і помічник! Просто не хочеться виходити з дому", – Даша написала під відео.

Шанувальники залишилися в захваті від нової публікації Астаф'євої, її засипають компліментами в коментарях.

А щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще й дбає про свою шкірі сама.

«Протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово має макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним. У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь-який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», – зазначала раніше у своєму інтерв'ю Даша.

Так, на сторінці зірки артистка показала себе в одному халаті і з патчами на очах, нагадуючи про улюбленому догляді за шкірою.

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