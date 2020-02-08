34-річна українська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", посвітила принадами у відвертому вбранні і заговорила про те, що означає бути дорослою

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить спокусливому образі. Артистка наділа прозору кофтинку темного відтінку, під якою видніється чорний бюстгальтер. Тетяна стала спиною до дзеркала і опустила голову до плеча. Сонцезахисні окуляри сповзли на кінчик носа, так шо став помітний томний погляд співачки. Масивні прикраси золотистого кольору: сережки-кільця, великий ланцюжок і ще один, тонший, з кулоном - доповнили образ Котової. Волосся вона вирішила зібрати у високий пучок.

Артистка поділилася роздумами з приводу того, що означає бути дорослим. На її думку, ступінь "дорослості" залежить від того, чи здатна людина впоратися зі своїми емоціями.

"У кожного рано чи пізно настає момент, коли ти не намагаєшся комусь догодити і щось довести. Коли ти не хочеш бути краще тільки заради або для когось. Коли подобається тільки те, що любиш, без несподіваних рухів і появ, без порушених планів і графіків. 💔 Коли ти вмієш керувати своїми емоціями і не демонструєш світу істерики. Коли стабільність - це показник не нудної натури , а твоєї впевненості у своєму виборі. 🙏🏻 Коли ти знаєш, що зараз в тренді і як хайповати, але тобі хочеться бути собою і не піддаватися спокусам сумнівної слави 🤪 Коли ти не хочеш розбиратися в мотивах чужих і з'ясовувати відносини. Це прекрасно , все розуміти і бачити навколо себе, але вміти це відпускати. І просто бути собою , жити і насолоджуватися своїм внутрішнім станом 🧡 Це і є - бути дорослою."

Користувачі мережі підтримали Котову, захоплюючись її мудрістю.

"Чудесна жінка 🌹"

"Повністю з Вами згодна! В який раз переконуюся, що крім краси, Ви ще й дуже розумна і мудра жінка!❤️"

Раніше ми повідомляли, Тетяна блиснула ідеальними ніжками на камеру. Вона поділилася в Instagram фото, на якому постала в спокусливому вбранні: чорному топі, що "тісно" обтягнув її пишний бюст і спідниці з найтоншої тканини, яку вона задерла так високо, що від цього виду йде обертом голова.

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