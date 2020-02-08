Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Нагадаємо, Ганна Завгородня і Настя Каменських часто з'являються разом на публічних заходах, а після викладають спільні фото на своїх сторінках у соцмережах. Крім того, зірка часто з'являється в одязі від бренду кращої подруги. Теплої осені дівчата також провели час на тренуваннях, які проходили на свіжому повітрі на Девичь-Гори в Києві.

А сьогодні Настя вирішила показати в Сторі кадри, які опублікувала її подруга і нагадавши тим самим, як Каменських виглядала більш 3-х і 5 років тому.

На представлених кадрах зірка позувала з незвичним макіяжем, подчеркнувшем її вилиці, а також засвітила фігуру ще в процесі схуднення, позуючи в досить пікантному вбранні.

Також відзначимо Каменських є любителькою показати відверті фото, на яких вона з радістю демонструє струнку фігуру. Відпочинок на теплому узбережжі у відкритому купальному костюмі, провокаційні пози, відверті, а місцями навіть викликають кадри – все це є в архіві Каменських.

Так, на одному з пікантних фото зірка також підігріла інтерес до своєї персони улюбленим чином опублікувала досить «гаряче» фото.

На представленому фото Настя позувала в пікантній позі в чорному білизна. Причому зробила фото Анастасія прямо в роздягальні, що зазначила під постом в Instagram підпису.

Нагадаємо, Каменських показала, як насправді провела Новий рік

А ще Politeka писала, що Каменських в спокусливому вбранні привітала українців

Також Politeka повідомляла, що Каменських створила з Потапом неймовірне