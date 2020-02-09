Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес з'явилася на публіці у відвертому вбранні

Фото із заходу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Джей Ло вибрала для виходу в світ чорне плаття з глибоким декольте, яке починалося трохи вище живота. Відвертий наряд підкреслив витончені форми актриси. Завдяки фасону сукні Лопес виглядала бездоганно. Вона доповнила наряд стриманою зачіскою в стилі 1920-1930-х років.

Користувачі мережі оцінили зовнішній вигляд артистки. За короткий час пост Лопес набрав 1,3 млн лайків.

«Дуже елегантно», «Королева», «Легенда», «Люблю цей погляд», «Ти неймовірна. Джей Ло – моя улюблена актриса», «Ох вже цей погляд», «Я хочу одружитися з тобою», - пишуть користувачі мережі.

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До речі, захід Джей Ло відвідала зі своїм чоловіком бейсболістом Алексом Родригесем. Він ніжно обіймав зірку за талію.

Схоже, вік не перешкода для Джей Ло. У свої 50 років вона не соромиться носити відверті вбрання. На останньому виступі вона з'явилася в напівпрозорому боді, на якому срібною вишивкою були прикриті інтимні місця.

Варто відзначити, що зірка не завжди виходить у світ у відвертих вбраннях. У її гардеробі є також більш скромні речі. На прем'єрі фільму, в якому Лопес знімалася, вона з'явилася в блискучій блузі з шиєю і довгій пишній спідниці бузкового кольору. Наряд Лопес доповнила чорним ремінцем і блискучим бузковим клатчем.

Додамо, що тримати прекрасну форму в свої 50 років Джей Ло допомагають регулярні тренування. Перед виступом на Супербоулі Лопес публікувала фото і відео з щоденних виснажливих тренувань з артистами школи танців.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес і Шакіра помірялись апетитними формами: «ліфчик затісний».

Як повідомляла Politeka, Джей Ло покрутилася на жердині і блиснула пружним тілом разом з Шакірою.

Також Politeka писала, що 50-річна Дженніфер Лопес збентежила відвертими кадрами: «фігурка - вогонь».