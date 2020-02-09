Популярна російська телеведуча і зірка програми «Орел і Решка» Настя Івлєєва здалася в оновленому образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Гей, Богданов, щось мені підказує, що твоєму таланту вже тісно в Росії», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Івлєєва позує з чорними волоссям і яскравому сукню, яку накинуто на голе тіло. Незважаючи на те, що кадри вона опублікувала у себе на сторінці, що-небудь сказати її шанувальники не змогли – коментарі були закриті.

Як повідомлялося раніше, телеведуча Настя Ивлеева взяла участь у відвертій фотосесії. Популярна телеведуча і блогер вирішила кардинально змінити імідж і приміряти відвертий білизняний наряд.

Так на нових опублікованих фото артистки, вона красується на камеру з короткими "блондинистыми" волоссям і показує своє обличчя з надлишком, на думку багатьох її шанувальників, макіяжу поблизу. На фото видно також фігура артистки, а свої підкачані сідниці зірка ТБ оголила, надівши білизняний боді відтінку "фламінго".

Кадри вийшли ефектними, фани в коментарях під постом висловили своє захоплення красою артистки, деякі вважають, що така зачіска, як на фото - Анастасії абсолютно не йде.

Нагадаємо, що ведуча «Орла і Решки» засвітила підкачані сідниці.

Як повідомляла Politeka, Элджей зробив Ивлеевой інтимний подарунок.

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