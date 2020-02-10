Популярна українська співачка Настя Каменських здивувала своїм зовнішнім виглядом в компанії свого чоловіка відомого репера Потапа

Як повідомляє Politeka.net, зоряна парочка Потап і Настя Каменських возз'єдналися в Києві після невеликої розлуки. Так, продюсер побував в ОАЕ, поки Настя чекала його вдома в Києві.

Під час свого перебування за кордоном, Потап часто публікував знімки дружини, а в підписах писав, як сильно за нею сумує. І ось, на сторінці Потапа з'явилося довгоочікуване фото з коханою – репер повернувся в Київ, щоб швидше обняти і поцілувати кохану.

Настя Каменських зустріла свого зіркового чоловіка в повсякденному образі, при цьому на її обличчі немає ні грама макіяжу, співачку буквально не впізнати. Спільне фото опублікував Потап на своїй сторінці в Instagram.

На знімку парочка позує на ганку свого заміського будинку, виглядають вони при цьому дуже щасливими і окриленими. Сімейка може похвалитися стильним луком. Репер обрав для прогулянки з дружиною сіре пальто з анімалістичним принтом, джинси світлого відтінку, толстовку і шапку з логотипом свого продюсерського центру " MOZGI.

Настя одяглася не менш стильно і чарівно. На ній класичне пальто ніжного відтінку, джинси-скінні, біла кофтина і кросівки на широкій платформі. При цьому вона зовсім не нафарбована.

Користувачі мережі були раді, помітивши новий знімок солодкої парочки. Вони залишили для них безліч хвалебних коментарів.

"Разом ви просто бомба. Просто ідеальна пара вам би іще троє діток і будите самої чудовою парою українського шоу-бізнесу", "Які ви милі і красиві ❤️", "Як же ви підходите один до одного ❣️", "Класні 😻😻😻😻 улюблена пара ❤️", "Дуже круті!🔥 Спостерігаємо за вами і душа радіє 😍❤️", "Ааааа Які милі 😽😽😽".

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