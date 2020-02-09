Відома українська модель Анастасія Субота, Міс Україна Всесвіт 2019, показала новий образ
На фото Субота позує в блакитній сукні в підлогу. Анастасія для образу взялася за нього і трохи підняла до рівня пояса. Другою рукою вона взялася за голову. Фото було зроблено професійно студії з пишною укладанням волосся. На тлі нічого немає, але можна помітити, що поряд вікно з закритими жалюзі, тінь яких можна побачити на стіні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли поставити за дві години 87 лайків фотографії. І написали кілька коментарів, відзначаючи красу моделі і заявивши, що вона схожа на "Попелюшку".
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Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Анастасія Субота, "Міс Україна Всесвіт 2019", показала нові фото з чорно-білій фотосесії.
На фото Субота позує в капелюсі і пишній сукні з величезним декольте. Можна зауважити, що вона в цей раз забула про білизну. На першому фото Анастасія позує більш великим планом із зав'язаним бантом на шиї. На другому знімку її зняли по коліна і можна оцінити фігуру моделі. Образ Субота доповнила сережками у вигляді кілець.
Фанати поставили понад 100 лайків і встигли залишити кілька коментарів під фото:
"Дуже красива", "Вам дуже йде цей образ", "Люблю це".
Повідомлялося, що відома українська модель Анастасія Субота, Міс Україна Всесвіт 2019, показала знімок з відпочинку.
На фото Анастасія позує в профіль. Субота виявилася тільки в купальнику, воно і не дивно, адже яка одяг ще потрібна для пляжу. На фото можна оцінити фігуру моделі, а також довгі ніжки. На тлі можна побачити, імовірно Бург-ель-Араб, розкішний готель в Дубаї. А значить Анастасія поїхала підкорювати серця в АОЕ.
Нагадаємо, Міс Україна забула про білизну і посвітила своїми "м'ячиками" в глибокому декольте
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