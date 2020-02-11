Український телеведучий Володимир Остапчук, який переживає не найкращі часи через розлучення з дружиною, оголосив конкурс до Дня Святого Валентина

Умови конкурсу він опублікував на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. За його словами, День всіх закоханих – це день, коли не обійтися без випивки. В догонку до флешмобу #подбухивай, який Остапчук просував в мережі, він вирішив створити ще один флешмоб.

Умови конкурсу прості. Його фолловери повинні написати, з ким вони проведуть 14 лютого і відкриють подарункову коробку від Остапчука. В подарунковий набір телеведучий включив фільми про кохання, великий келих, вино, штопор і патчі для очей.

В коментарях до посту шанувальники Остапчука активно відзначають своїх коханих, подруг і близьких. Деякі пишуть, що святкуватимуть 14 лютого з котом. Забавно, що з однієї з передплатниць у Остапчука зав'язалася розмова. Вона відзначила свою подругу, написавши: «Давай вип'ємо одну пляшку вина на двох і з одного келиха) і підпишись на Остапчука (відписатися ти завжди встигнеш)))». Телеведучий не розгубився і написав: «Вийти заміж як і відписатися ти завжди встигнеш».

Нагадаємо, що днями Остапчук вже проводив флешмоб. Він звернувся до своїх хейтерів, які завалюють його гнівними коментарями після одкровень його колишньої дружини, запропонувавши їм гроші за образи. Телеведучий закликав всіх писати під його постом погані коменти, пообіцявши розіграти між усіма учасниками 5000 гривень.

Як відомо, восени Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною. Через деякий час жінка порушила мовчання, розповівши, що чоловік їй постійно зраджував, а після розлучення не дає грошей на дітей. Остапчук дав інтерв'ю у відповідь, в якому спростував слова колишньої коханої.

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