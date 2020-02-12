Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Причому Настя також стала часто з'являтися з Потапом на забавних роликів, знятих разом, щоб підігріти інтерес до нових музичних робіт. Приміром, цього разу на сторінці Потапа з'явилося подібне відео, щоб привернути увагу до нової пісні Олексія.

Так, представлених на кадрах Настя в одязі Потапа показала, як рухається під нову пісню Потапа «Дівчисько».

А ось що говорить у ролику сам Потап:

«Коли будуть стріляти, вона не втече, а заспіває приспів буде супер-хіт. Це моя дівчина, мати моєї дитини — майбутнього», – підспівує артист в ролику. Причому з'явився він у ньому в незвичайному вбранні, нібито вихваляючись вагітним животом і з банним рушником на голові.

Користувачі мережі відреагували досить бурхливо на побачене і почали писати різні коментарі.

Нагадаємо, по завершенню відпочинку зірка повернулася додому, в Київ і почала активно тренуватися і хвалитися кадрами, зробленими в спортзалі. Причому після походів в зал співачка любить робити кумедні відео і хвалитися фігурою перед камерами.

наприклад, сьогодні в Instagram з'явився подобній ролик, на якому Анастасія в білому топі і черніх лосинах потанцювала перед камерою і показала всю себе на коротенькому відео.

Варто відзначити, за словами самої Анастасії, скинути зайву вагу вона хотіла ще тоді, коли була дитиною – з самого дитинства співачка була досить міцної статури. В одному зі своїх інтерв'ю знаменитість якось зазначила, що з-за зайвої ваги у неї раніше було досить багато комплексів і вона була невпевненою в собі людиною.

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