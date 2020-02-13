Відома російська актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95" показала себе у незвичному образі

На фото Ходченкова показала себе у чорному топі, куртці та штанях. Образ Світлана доповнила стильною сумочкою та підборами. Волосся в цей раз актриса вирішила не збирати у хвіст. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Королева краси", "Вам дуже йде чорний колір", "Світлана,я дивлюся ,що Ви сьогодні милуєтеся собою;)))Гарно", "Просто бомби))) які красиві", "Красуні, приємно дивитися", "Світлана, Ви біса привабливі як казав герой фільму Благословіть жінку!!!!", "Розумниці, красуні, як на підбір!!!", "Люблю люблю в мільйон в десятій ступені вас", "Дівчата ви вогонь".

Раніше ми повідомляли, що відома актриса Світлана Ходченкова показала, як тренується біля жердини.

На фото можна побачити Світлана в короткому топі і шортах, наколінниках, а також чоботях на великому підборах. Позаду неї можна побачити ще одну дівчину в аналогічній одязі. Ходченкова позувала на одному коліні і руках, ставши перед шостому.

Фанати встигли поставити більше 20 тисяч лайків, а також написали кілька коментарів:

"Вже бесишь", "Ти просто красуня", "Ну нічого собі", "Одна з найкрасивіших актрис", "А чого відео не показати", "Ноги вогонь", "Гарна, чортицю".

Повідомлялося, що Світлана Ходченкова вирішила повторити успіх Анастасії Волочкової і похвалилася своєю розтяжкою.

На своїй сторінці Instagram Ходченкова опублікувала фото, на якому вона позує в чорному вечірньому платті і масивних кирзових чоботях. При цьому зірка високо задерла одну ногу, продемонструвавши вражаючу розтяжку.

Нагадаємо, зірка фільмів "Квартал 95" Ходченкова без одягу розсунула ноги

А ще Politeka писала, що зірка фільмів "Квартал 95" забула про сором і одязі заради жарких снимко

Також Politeka повідомляла, що зірка фільмів Кварталу 95 взялася за жердину і влаштувала шоу для дорослих



