Комік і телеведучий Дядя Жора розповів про важку хворобу своєї дружини Наталі

Про це комік розповів в інтерв'ю ЖЗЛ (для перегляду відео дочитайте до кінця)

Український шоумен Дядя Жора (Вадим Мічковський) вперше розповів про важке захворювання своєї дружини Наталі. Він поділився, що недуга був виявлений під час сімейного відпочинку за кордоном, коли дружина несподівано втратила свідомість. Незабаром з'ясувалося, що у Наталії вроджена вада серця, яка проявилася лише з часом. Дружина дізналася про проблему ще після перших пологів, проте не надала йому значення.

Комік розповів, що відразу злякався за дружину, а у неї почалася істерика. Однак жінка твердо вирішила боротися.

"Спочатку цей дзвінок, після того як вона вийшла від лікаря, і ми ще довго говорили і заспокоювали. Але у неї була чітка позиція, що треба робити операцію", - згадав артист.

Ситуацію ускладнював той факт, що такі втручання роблять тільки в дитинстві, а дружині на той момент вже виповнилося 34 роки. Гуморист визнає, що хвороба могла б призвести до тяжких наслідків, тому що вони з дружиною її "запустили". Втім, Дяді Жорі вдалося знайти лікарів, які змогли врятувати дружину.

Нагадаємо, що український комік і шоумен Дядя Жора, чиє справжнє ім'я Вадим Мічковський став жертвою пограбування.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. На відео, яке виклав Дядя Жора видно, що в його авто розбили заднє бокове скло. За словами артиста, у нього поцупили спортивну сумку.

Цей неприємний інцидент навчив артиста більше не залишати особисті речі в салоні авто. Вадим також додав, що машина була припаркована біля будинку на Позняках в Києві.

Нагадаємо, відомого коміка атакували в Києві: з'явилося екстрене звернення, відео.

Також Politeka повідомляла, що Дружина дяді Жори розкрила сімейну таємницю на 14 лютого: «Все трапилося на балконі».

Крім того, варто згадати, що дружина дяді Жори розповіла, що можна їсти і не поправлятися: «секрет від дієтолога».