Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони

Сьогодні на її сторінці в Instagram з'явилися фотографії з її тренером, передає Politeka. На фото чоловік спортивної статури стоїть поруч з Волочковою, поки вона робить свій знаменитий шпагат на спеціальному спортивному інвентарі. Зазначимо, що балерина так міцно вчепилася в стрічки, які тримають її ноги, що її «коронне па» виглядає вже не елегантно, а трохи моторошно. Особливо, якщо звернути увагу на руки артистки.

На другому фото чоловік тримає Волочкову за руку, а вона в цей момент стоїть на одній нозі, високо піднявши другу ногу.

«Мій блискучий партнер тренер Олександр знову зі мною в дуеті. Обмінюємося досвідом. Я його вчу балету і розтяжці, а він розробляє спеціально адаптовану програму фітнесу та вправ для мене», - підписала Волочкова пост.

Незважаючи на те, що довгий час коментарі до фотографій балерини були закриті, нещодавно Волочкова вирішила їх знову відкрити. Очікувано, на неї посипалося безліч образ.

«Постійно в одному і тому ж барахлі, одні й ті самі пози», «Навіщо рогатку то скрізь розсовуєш?», «Господи страшно дивитися як постаріла на обличчя», «Огидно на вас сидять і розклешоні штани і ці ваші хутряні унти улюблені. Та й взагалі ви жахливо неприваблива жінка», - пишуть хейтери артистки.

Один з користувачів мережі звернув увагу, що російський композитор Ігор Ніколаєв завжди ставить лайки під постами Волочкової.

«Один відданий Ігор Ніколаєв лайки ставить», - зазначив шанувальник.

Ще один фолловер артистки написав: «Настя навіщо ви самі провокуєте людей на негатив? Навіщо драконите? Невже вам приємний цей потік лайна?», натякаючи на те, що Волочкова знову відкрила коментарі для хейтерів.

Нагадаємо, що Анастасія Волочкова засвітилася в лазні з іншою жінкою: "Що ти витворяєш, Настя?".

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