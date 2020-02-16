Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками» Анна Різатдінова похвалилася стрункою фігурою в спортивному костюмі

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку Різатдінова одягнена в спортивні лосини і топ. Одяг вигідно підкреслює вигини тіла спортсменки та її струнку фігуру. Незважаючи на те, що гімнастка багато займається спортом, її фігура все одно залишається жіночною.

«Основні якості, яких навчає спорт: дисципліна, працелюбність, самовіддача, концентрація, сила духу, відповідальність, завзятість, наполегливість, цілеспрямованість, лідерство», - написала дівчина під фото.

Шанувальники оцінили знімок зірки. За годину під ним з'явилося близько 2000 лайків.

«Гарна», «Яка ж ви гарна», «Які вигини», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова полюбилася багатьом українцям по шоу «Танці з зірками», в якому вона зайняла друге місце. Правда, Різатдінова і раніше заслуговувала на популярність, адже виборола для України бронзову медаль на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Зазначимо, що під час проекту Різатдінова була фавориткою журі конкурсу Влада Ями. Він неодноразово заявляв, що саме вона заслуговує на перемогу.

Раніше ми писали, що Різатдінова поділилася ніжним чорно-білим фото, на якому вона позує в легкій сукні в квіточку з кокетливо приспущеними бретельками. Руки зірки складені на грудях.

«Погана репутація? В очах кого? Святі мені ще не траплялися», - підписала знімок Різатдінова.

До речі, гімнастка любить залишати під фото двозначні цитати. Одного разу вона опублікувала фото з повсякденного життя підписавши його: «Під найкрасивішим хвостом павича ховається звичайна куряча ж**а. Так що менше пафосу, панове».

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова спустила плаття і засвітила головну гордість: "Викликайте пожежників, терміново!".

Як повідомляла Politeka, Ганна Різатдінова блиснула розкішною фігурою в обтягуючому вбранні: "Ого, як соковито".

Також Politeka писала, що Ганна Різатдінова блиснула шикарними формами в чорному латексі: "Ого, яка!".