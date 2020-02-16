Українська співачка Даша Астаф'єва похвалилася провокаційним кадром, який виклала на своїй особистій сторінці в мережі Instagram

Як повідомляє Politeka.net Даша Астаф'єва - визнана королева відвертих зйомок і регулярно розбурхує шанувальників пікантними кадрами. При цьому співачка і колишня модель не соромиться показувати свою природну красу і іноді публікує в мережі фото без косметики.

Її Instagram рясніє відвертими знімками, які отримують безліч позитивних відгуків і лайків, підписники захоплюються її красою і вибором нарядів, які підкреслюють її ідеальну фігуру.

На одному з нових фото Астаф'єва з'явилася у відвертому образі, сидячи на підлозі. При цьому її оголене тіло прикриває ковдра. Знімок зроблений так, що, здається, ніби покривало ось-ось впаде з її тіла. В руці співачка тримає келих шампанського, збираючись його випити. На її обличчі мінімум макіяжу, а образ доповнює кулончик з підвіскою у формі квітки.

Знімок вийшов досить сміливим і навіть провокаційним.

На жаль, користувачі мережі не можуть залишити свої коментарі під відповідному знімком, адже його красуня опублікувала у своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що Даша Астаф'єва вирішила розповісти про своєму останньому відпочинку у Львові, а також поділитися невеликим фотозвітом звідти. На кадрах зірка показала себе в різних образах, але однаково відпочилою і щасливою.

На нових кадрах Даша зображена в ліжку в одному червоному білизна, яке ледь прикриває пишний бюст. Зірка лежить на подушках в природному і навіть сонному вигляді. Її волосся скуйовджене, а на обличчі немає макіяжу. Поруч на ліжку лежить пишний букет і подарунок.

Шанувальники ж залишилися в захваті, написавши безліч хвалебних коментарів на її адресу.

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