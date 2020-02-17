18-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко продовжує інтригувати шанувальників після анонсу свого синглу

Нове відверте фото вона виклала на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися – проскрольте вниз)

Зазначимо, знімок продовжує серію, публікацією якої Євдокименко анонсувала вихід нової пісні.

Тоді онука Ротару опублікувала фото, на якому позувала в сміливому вбранні. Софія оголилася до пояса, надівши на голе тіло топ з тонких металевих ланцюжків. Доповнив Образ чорний піджак, практично не приховує груди.

На новому знімку вона обійшлася без піджака. Однак видно, що під топом з ланцюгів є бюстгальтер.

"Приплив холодного пристрасті...", - написала вона.

Фолловери після нового розсипалися в компліментах Софії Євдокименко.

«Красива і талановита! Схоже на бабусю, Софію Михайлівну», «Незвично», «Чудо ти наше,😍не можу надивитися», «Соня, ти красуня.🙏❤❤😊😊», «Мені дуже подобається ця серія фотографій», «Ви така красива дівчина! Просто богиня краси!», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, внучка легендарної артистки займається музикою і вже випустила кілька треків.

Перш, ніж поступити в школу дизайну в Нью-Йорку, вона закінчила два класи старшої школи в Лондоні.

У США у вільний від навчання час зйомок дівчина любить приділяти прогулянок. Серед місць, куди вона найчастіше відправляється, – Вашингтон парк, район Сохо, виставки в музеях, ресторани The Mercer Kitchen, Balthazar. Friday, Cipriani Downtown, Carbone.

Нагадаємо, дебютну пісню внучка Софії Ротару випустила в 2018 році. Англомовний трек вийшов під назвою Unbreakable. Реакція тода була неоднозначною. Багато хто порівнювали дівчину з легендарною бабусею, і відзначали, що до такого голосу юній співачці далеко.

Також на дебют внучки відреагувала і сама Ротару – вона в Instagram поділилася синглом Соні, і привітала її з прем'єрою.

"Дорога моя Софія! З прем'єрою! Будь щаслива!", - написала знаменитість.

Нагадаємо, довгонога онука Ротару вразила українців відвертим міні.

Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару розкинула руки в спокусливій позі на дивані.

Також Politeka повідомляла, что Соня Євдокименко похвалилася розкішним тілом.