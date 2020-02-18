Український виконавець Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, спростував інформацію, опубліковану колишнім українським прем'єром Миколою Азаровим у соцмережі

Так, Азаров опублікував пост з нібито цитатою Данилка з антиукраїнськими словами, про те, що в нашій країні процвітають "ганьба, брехня, злочини" і т. д. Артист поспішив спростувати заяву Азарова, назвавши те, що відбувається фейком, передає Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Користувачі мережі бурхливо обговорюють ситуацію. Більшість сходяться на думці, що Вєрка Сердючка не могла такого написати, так як намагається триматися подалі від політики.

"Це пост зі стіни Азірова, ментально здорові люди його не читають, а довб**оби... вони даний пост з офіційного інстаграмчику Вєрки не прочитають, бо в більшості з них замість інстаграм - зомбоящик."



"Це фейк , тому що Данилко навіть не торкається до політики, йому вистачило движухи з (Р)Лаша-тумбай..."

"Андрій ніколи б не написав "вЕлазити". Він грамотна людина."

"Андрій Михайлович, навіть не думали це читати. а тим більше в це вірити. 😻 Make it raine champagne 🥂🍾"

"🤦🏽‍♀️Азіров з глузду трампампам🤣"

"Вас все ніяк не залишать у спокої! Артисти поза політикою!"

"Тільки ідіоти в це можуть повірити"

"Мікола Янович остаточно тю-тю"

Раніше ми повідомляли, Данилко разом з продюсером і музикантом Віталієм Дроздовим відповіли на запитання українців про "Євробачення".

Зокрема, публіку цікавила учасниця Еліна Іващенко, яка хоч і виграє у всіх українських конкурсах, проте нічого не домоглася.

Данилко зазначив, що такі виконавці приходять на конкурси, співають одні й ті ж пісні з таким виглядом ніби в перший раз. При цьому зірці шкода таких артистів, адже у них немає нічого свого.

"Як ніби це мета - виграти ці талант-шоу. Немає бажання створити своє", - зазначив Данилко.

На головне питання, чи не хоче артист знову взяти участь у "Євробаченні"( а до цього він співав на сцені цього проекту в 2007-му), Андрій Михайлович відповів негативно, додавши, що українці не люблять виконавців, які співають англійською.

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