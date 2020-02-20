Племінниця легендарної співачки Софії Ротару Соня Кей, висхідна зірка українського шоу-бізнесу, показала новий образ у чорному

На відео Соня позує в чорному платті в білій ванною, а під головою у неї лежать багато білих троянд та інших квітів. Сукня у співачки було з відкритими плечима. Актриса в цей раз вирішила позувати без білизни. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Давай помріємо", - коротко написала Соня під роликом.

Фанати встигли написати кілька коментарів:

"Нереальна. І працювати з тобою суцільне задоволення!", "Ніби зачарована", "Супер", "Неймовірна", "Дуже красива", "Красуня".

Раніше ми повідомляли, що племінниця співачки Софії Ротару, Соня Кей, написала цікавий пост у своєму Instagram.

Співачка, по всій видимості позувала вдома, у затишній одягу яскраво-зеленого кольору. Хвилясте волосся Соня прибрала у високий хвіст, кінці якого опускалися по плечу артистки.

Хоча особа Соня приховала за великим букетом жовтих троянд, все ж, було помітно, що вона зробила макіяж. Букет і артистка виглядали на фото добре, так і хочеться сказати: "Які ж вони розкішні".

Позаду можна побачити кухню артистки і кімнату шафою.

"Вітаю всіх з Днем Святого Валентина! Любіть один одного, поважайте і цінуєте! ❤️ Дякую тобі, коханий! ❤️", - підписала фото Соня.

Повідомлялося, що племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей опублікувала стильне фото.

Так, опублікованому знімку в instagram Соня Кей позувала в Торговому центрі в Києві. На фото вона сидить в жовтому кріслі, посміхаючись і закинувши ногу за ногу. Її зовнішній вигляд здивував фоловерів, адже дівчина одягнулася у все чорне. На ній чорні джинси, чорні черевики з блискітками і чорна кофта з гольфом. Свої чорні волосся дівчина поклала хвилями на груди.

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