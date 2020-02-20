Зірка «Рятувальників Малібу» Ясмін Бліт вже 17 років веде самітницький спосіб життя

Після оглушливого успіху в гучному серіалі їй так і не вдалося підкорити Голлівуд. Актриса з'являючись тільки в епізодах маловідомих фільмів.

Як пишуть ЗМІ, кар'єра зірки пішла під укіс і через згубної залежності. Напарниця Памели Андерсон вживала алкоголь і заборонені засоби.

Нещодавно журналістам вдалося зловити актрису в об'єктив камери під час її прогулянки із собакою. Дізнатися в Ясмін секс-символ 90-х практично неможливо. Вона перестала стежити за собою і набрала зайву вагу.

Втім, багато хто відзначає, що на знімках зірка виглядала цілком щасливою. Кажуть, актриса змогла залишити фатальна пристрасть в минулому. Переломний момент настав у 2001 році, коли актрису заарештували з великою дозою наркотиків. У підсумку Бліт засудили до двох років умовно і ста годин громадських робіт.

Після інциденту артистка вирішила взяти долю у свої руки. Вона пройшла курс лікування в клініці, в якій зустріла власника стрип-клубу Підлоги Серрито. Благополучно пройшовши реабілітацію, парочка поспішила оформити відносини.

«Ніщо не змушувало мене відчувати себе так само добре, як наркотики, поки я не закохалася. Почуття, яке я відчуваю з Підлогою, краще, ніж те, що зі мною відбувалося»,— говорила вона представникам ЗМІ.

Зірка зазначила, що боротьба за здоров'я не закінчена. Перед нею кожен день стоїть нелегкий вибір між нормальним життям, де є місце сімейних радощів, і згубною пристрастю.

«Оскільки моя залежність більше психічна, ніж фізична, то багато обставини викликають у мене потяг до спокусі. Тому свідома спроба відмовитися від наркотиків стала частиною мого життя. І так буде завжди», — зізнається актриса.

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