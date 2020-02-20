Відома співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися інтригуючі кадри, на яких артистка вирішила показати себе в стильному образі, повідомляє Politeka.

На нових кадрах, які Кароль представила на сторінці в Instagram, зірка показала, як позувала під час концерту в досить пікантному вигляді - одному шовковому костюмі, ледь прикрывшем її струнку фігуру. Міні-боді з підкресленою лінією декольте доповнив напівпрозорих халат.

Завдяки освітленню темного кадри виглядають ще більш привабливими і цікавими. Зазначимо, дані фото зірка використовує як матеріал для нагадувань про своїх нових концертах.

Яскравим акцентом в образі Кароль стало глибоке декольте, схоже, зірці надітий лавандовий наряд. При цьому не помітно, доповнила зірка зірка свій образ звичним природним, майже непомітним макіяжем.

Не так давно стало відомо, що Тіна запускає лінію власних парфумів.

«Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера», – йдеться на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам. У рамках просування своєї продукції Тіна також з'явилася у Львові на спеціальній презентації. Артистка вразила мережа червоною сукнею з глибоким декольте.

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